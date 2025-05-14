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Эти места в салоне автомобиля признаны самыми грязными

Роспотребнадзор: руль и рычаг КПП — главные очаги грязи в салоне автомобиля

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Сотрудники Роспотребнадзора выделили наиболее загрязненные места в автомобилях. К таким местам относятся руль, рычаг коробки передач, приборная панель, экран медиасистемы, коврики, багажник и сиденья.

Для поддержания чистоты в салоне эксперты рекомендуют использовать дезинфицирующий антисептик на всех перечисленных участках, а также менять фильтры кондиционера каждые 10-15 тысяч километров пробега.

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Кроме того, рекомендуется регулярно проветривать салон автомобиля на протяжении 15-20 секунд и каждые полгода обрабатывать испаритель кондиционера специальным антисептиком для устранения бактерий.

Источник: Роспотребнадзор Красноярск

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 100
14.05.2025 
Фото:Unsplash
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