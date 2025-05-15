#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Розетка у дома запустит рост рынка электромобилей
15 мая
Розетка у дома запустит рост рынка электромобилей
Петр Богачев: Проще контролировать выбросы...
В этих российских регионах легче всего купить достойный автомобиль с пробегом
15 мая
В этих российских регионах легче всего купить достойный автомобиль с пробегом
Андрей Тумкин: Более 40 регионов России...
Интерьер Skoda Octavia A7
15 мая
На российский рынок вернулся популярный и надежный автомобиль по приемлемой цене
Автосалоны Уфы и Москвы продают Skoda Octavia...

Этот автомобиль оказался неожиданно прочным и спас людей в страшном ДТП

Xiaomi SU7 Max пережил столкновение с грузовиком без ущерба для пассажиров

Рекомендуем
Седан или лифтбек? Большой тест недорогих авто бизнес-класса

Владелец Xiaomi SU7 Max поделился кадрами с места происшествия, где его автомобиль оказался раздавленным тяжелым грузовиком. Оба автомобиля упали с возвышенности, при этом грузовик приземлился непосредственно на седан Xiaomi.

Инцидент, произошедший 13 мая, показал, что, несмотря на значительные повреждения кузова, конструкция автомобиля сохранила свою целостность. Водитель смог открыть все двери и активировать голосового помощника.

ДТП с Xiaomi SU7
ДТП с Xiaomi SU7
Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

SU7 Max построен с использованием высокопрочной стали и алюминиевого сплава, 90,1% материалов которого выдерживают нагрузки до 2000 МПа. Жёсткость кузова на кручение составляет 51000 Нм/град, а зоны высокой прочности, включая стойки и балки, выполнены из сверхпрочной стали.

Эти особенности позволили защитить пассажирский отсек даже в такой сложной аварийной ситуации. Ранее SU7 был высоко оценён китайским C-IASI, получив оценку G+ за безопасность пассажиров, пешеходов и системы помощи водителю, став единственным седаном с таким результатом. Восхищённый безопасностью автомобиля, владелец заявил о намерении приобрести новый автомобиль, несмотря на происшествие.

ДТП с Xiaomi SU7
ДТП с Xiaomi SU7

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Xiaomi | CarNewsChina
Количество просмотров 19
15.05.2025 
Фото:Xiaomi | CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0