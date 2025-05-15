Этот автомобиль оказался неожиданно прочным и спас людей в страшном ДТП

Xiaomi SU7 Max пережил столкновение с грузовиком без ущерба для пассажиров

Владелец Xiaomi SU7 Max поделился кадрами с места происшествия, где его автомобиль оказался раздавленным тяжелым грузовиком. Оба автомобиля упали с возвышенности, при этом грузовик приземлился непосредственно на седан Xiaomi.

Инцидент, произошедший 13 мая, показал, что, несмотря на значительные повреждения кузова, конструкция автомобиля сохранила свою целостность. Водитель смог открыть все двери и активировать голосового помощника.

ДТП с Xiaomi SU7

SU7 Max построен с использованием высокопрочной стали и алюминиевого сплава, 90,1% материалов которого выдерживают нагрузки до 2000 МПа. Жёсткость кузова на кручение составляет 51000 Н∙м/град, а зоны высокой прочности, включая стойки и балки, выполнены из сверхпрочной стали.

Эти особенности позволили защитить пассажирский отсек даже в такой сложной аварийной ситуации. Ранее SU7 был высоко оценён китайским C-IASI, получив оценку G+ за безопасность пассажиров, пешеходов и системы помощи водителю, став единственным седаном с таким результатом. Восхищённый безопасностью автомобиля, владелец заявил о намерении приобрести новый автомобиль, несмотря на происшествие.

ДТП с Xiaomi SU7

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Источник: CarNewsChina