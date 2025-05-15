В этих российских регионах легче всего купить достойный автомобиль с пробегом

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Андрей Тумкин: Более 40 регионов России предлагают автомобили с чистой историей

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Специалисты сервиса «Автотека» (проект «Авито») провели анализ истории автомобилей с пробегом и выявили регионы России, где подержанные машины представлены в отличном состоянии и имеют чистую историю эксплуатации. По данным анализа, около 20% предложений на вторичном рынке относятся к таким автомобилям.

Максимальное количество «проверенных» автомобилей сосредоточено в Тамбовской области (24,3%), Костромской области (24,2%) и Пермском крае (24,2%). Эти транспортные средства чаще всего маркируются зеленым цветом, что указывает на отсутствие ДТП и залогов в их истории, что способствует быстрой их продаже.

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В топ-5 регионов, предлагающих высокое качество подержанных легковушек, также вошли Владимирская и Саратовская области (по 23,8%). Превышают средний по стране показатель также Пензенская (23,6%), Смоленская (23,2%), Ростовская (22,9%), Псковская области (22,8%) и Республика Башкортостан (22,6%).

В системе «Автотеки» также имеются автомобили с «желтой» отметкой, на которые приходится около 64% рынка. Эти автомобили могут иметь незначительные недостатки, такие как большой пробег или участие в незначительных ДТП. Эксперты рекомендуют внимательно изучать их историю или обратиться за помощью к специалистам, а в случае необходимости провести юридический анализ автомобиля.

Управляющий директор «Автотека» Андрей Тумкин отметил, что в более чем 40 регионах России автомобили с чистой историей встречаются чаще, чем в среднем по стране. Это свидетельствует о том, что найти качественное предложение все еще реально, и для правильного выбора важно изучить рекомендации сервиса и вести активный диалог с продавцом.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 19
15.05.2025 
Фото:Depositphotos
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