Chery запускает в РФ новый бренд Lepas — есть подробности!

Chery анонсировала гибридный кроссовер Lepas L8 с запасом хода более 1300 км

Chery раскрыла подробности об одной из моделей под новым суббрендом Lepas. Кроссовер Lepas L8 будет представлен в трех версиях, сообщила российская пресс-служба компании. Модель в бензиновой и гибридной (PHEV) версиях будет оснащаться рядным четырехцилиндровым турбомотором объемом 2 литра. Заявленный запас хода гибрида – более 1300 км, расход топлива – до 4,5 л/100 км. У полностью электрической версии (BEV) запас хода составляет 700 км, при этом она поддерживает быструю зарядку: за 5 минут можно восполнить запас на 150 км пути.

Lepas L8

Пока неизвестно, какие из версий окажутся в России, но этот анонс говорит о том, что подробности появятся скоро. Как ранее сообщал «За рулем», марка Lepas и еще один суббренд iCar официально анонсированы компанией Chery для России – вскоре после Шанхайского автосалона эту информацию подтвердил директор департамента новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов.

Марка Lepas представлена совсем недавно, но планы экспансии у нее довольно обширные. Кроссоверы L8 уже выпускаются на заводе Chery в китайском городе Уху, продажи должны начаться до конца текущего года. За ним последуют городской кроссовер L6 и субкомпактный L4, а всего в ближайшие три года планируется представить пять новых моделей. К 2027 году руководители бренда нацелены сформировать мировую дилерскую сеть из 1200 центров и достичь годового объема продаж свыше 500 тысяч машин.