Кошки, собаки, коровы и медведи — какие питомцы у дальнобойщиков? (видео)

В Сети появилось видео о том, какие животные сопровождают водителей большегрузов

Чуть более двух лет назад эта история широко разлетелась по пабликам, посвященным путешествиям и грузовикам. Пользователи соцсетей обратили внимание на щенка, появившегося в Темрюкском районе Краснодарского края. Пес с необычным именем Лаврентий охраняет территорию накопительной площадки большегрузов в поселке Ильич и развлекает водителей, ожидающих очереди на Керченской переправе.

Собственно, свое имя щенок получил как раз в честь одного из курсирующих там паромов – он так и называется, «Лаврентий». Такое имя шоферы дали собаке в знак того, что скоро ожидание на стоянке закончится, и они смогут отправиться на погрузку.

Еще тогда, осенью 2022-го никто не брался доподлинно сказать, как и когда Лаврентий прибился к стоянке грузовиков, но он быстро стал местной знаменитостью, передружившись со всеми водителями и строго отваживая чужаков, обеспечивая безопасность всей накопительной площадки. Надеемся, у него и по сей день все хорошо... А сейчас предлагаем вам взглянуть на некоторые кадры, посвященные Лаврентию и другим животным, которые сопровождают дальнобойщиков в их нелегком, но увлекательном пути.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: ПРО Технику