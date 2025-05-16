Сколько «ходят» современные двигатели без «капиталки»? Ответ эксперта
Современные автомобильные двигатели имеют средний ресурс в 200 тыс. км без необходимости капитального ремонта, сообщает автоэксперт Игорь Моржаретто.
Моржаретто пояснил, что двигатель легкового автомобиля может прослужить 200 тыс. км, но затем гораздо выгоднее продать его и приобрести новый. Такой подход позволяет получить более продвинутую технику с лучшими технологиями, повышенным комфортом и более высокой безопасностью.
Он обратил внимание на то, что раньше производили двигатели с ресурсом в 1 млн км, но с тех пор стоимость их производства значительно возросла.
В 1970-80-х годах существовали представления о надежности автомобилей, которые подразумевали такой запас прочности. Сегодня же конструкции стали сложнее, но их долговечность уменьшилась.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Татар Информ