Mitsubishi анонсировала новую версию своего популярного кроссовера

Mitsubishi начнет выпуск нового кроссовера Eclipse Cross для Европы в 2025 году

Компания Mitsubishi объявила о запуске нового поколения кроссовера Eclipse Cross, предназначенного для европейского рынка.

Уточняется, что модель будет оснащена двумя вариантами тяговых батарей: одна версия обеспечит большой запас хода и появится в четвертом квартале 2025 года, а другая, с умеренным запасом хода, выйдет в 2026 году.

Кроссовер ориентирован на современные семьи и будет производиться на заводе Renault в Дуэ, Франция.

Название Eclipse Cross будет отдано переработанному электрическому Renault Scenic, что является частью стратегии Mitsubishi по продаже новых моделей, позаимствованных у Renault.

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Источник: Mitsubishi