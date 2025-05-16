Mitsubishi анонсировала новую версию своего популярного кроссовера
Mitsubishi начнет выпуск нового кроссовера Eclipse Cross для Европы в 2025 году
Компания Mitsubishi объявила о запуске нового поколения кроссовера Eclipse Cross, предназначенного для европейского рынка.
Уточняется, что модель будет оснащена двумя вариантами тяговых батарей: одна версия обеспечит большой запас хода и появится в четвертом квартале 2025 года, а другая, с умеренным запасом хода, выйдет в 2026 году.
Кроссовер ориентирован на современные семьи и будет производиться на заводе Renault в Дуэ, Франция.
Название Eclipse Cross будет отдано переработанному электрическому Renault Scenic, что является частью стратегии Mitsubishi по продаже новых моделей, позаимствованных у Renault.
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Источник: Mitsubishi
Фото:Mitsubishi
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16.05.2025
Фото:Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi Eclipse Cross (1)
— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mitsubishi Eclipse Cross 2010/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
внешне симпатичный, но до продуманности того же Тигуана не дотягивает.
Недостатки:
Очень маленький багажник. Пороги прикрыты, но без уплотнителя, так что пыль на брюках все равно будет.
Комментарий:
присматривал авто в салоне.
-2