В России скоро стартуют продажи нового крупного и мощного седана: подробности

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Новый электромобиль Forthing S7 пройдет сертификацию в РФ до июня 2025 года

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В российской модельной линейке Forthing ожидается появление новой электрической версии — Forthing S7. Как сообщает «Автопоток» со ссылкой на Ивана Громова, главу Forthing Fan Club, в настоящее время S7 проходит сертификационные испытания, необходимые для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) в России.

Forthing S7
Forthing S7

Ожидается, что документы будут выданы 30 июня 2025 года, после чего стартуют официальные продажи.

Forthing S7
Forthing S7
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На данный момент демонстрационный образец Forthing S7 доступен в салоне официального дилера в Новосибирске. Уточняется, что в России будет предложен заднеприводный вариант этой модели.

В Китае Forthing S7 оснащается электромотором мощностью 218 л.с. и аккумулятором вместимостью 56,8 кВтч, что позволяет заявлять запас хода более 500 км, хотя на практике он, вероятнее всего, будет ниже.

Интерьер Forthing S7
Интерьер Forthing S7

Размеры автомобиля составляют 4935 x 1915 x 1495 мм, с колесной базой в 2915 мм, что делает его значительно больше Toyota Camry.

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Источник: Автопоток

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Лежнин Роман
Фото:Forthing
Количество просмотров 15
16.05.2025 
Фото:Forthing
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