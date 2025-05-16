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Смогут ли электромобили заменить автомобили с ДВС? Мнение президента Toyota

Акио Тойода: Электромоторы не заменят ДВС, но могут конкурировать

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Президент Toyota Акио Тойода высказал мнение, что электромоторы не смогут полностью заменить двигатели внутреннего сгорания, хотя и могут создать им «местную» конкуренцию.

Он подчеркнул, что настоящие спорткары должны оставаться с ДВС, поскольку фанаты ценят звучание мотора и запах бензина, а не только высокие скорости. Это мнение противоречит стратегии многих автопроизводителей, которые, под давлением экологических стандартов, активно переходят на электрические транспортные средства.

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Тойода также отметил такие недостатки электромобилей, как долгое время зарядки и ограниченный диапазон пробега, что отталкивает покупателей.

Тем не менее, Toyota активно развивает электрическую тематику, в частности, работает над купе FT-Se, которое может разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды и достигать максимальной скорости в 250 км/ч.

Однако компания планирует сохранить баланс между традиционными бензиновыми моделями и электрическими на своем производстве.

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Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 22
16.05.2025 
Фото:Toyota
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