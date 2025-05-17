Огромный рамный внедорожник продают в России всего за 2,9 млн рублей: объявлены скидки

С учетом скидок стоимость GWM Poer Kingkong в РФ начинается от 2,9 млн рублей

Рамный внедорожник длиной 5636 мм, шириной 1880 мм и высотой 1815 мм – практически габариты небольшого автобуса по цене компактного кроссовера – GWM Poer Kingkong предлагается в России с хорошей скидкой.

Согласно информации, опубликованной на сайте Haval, стоимость автомобилей 2023 года выпуска начинается от 2 900 000 рублей. Это стало возможным благодаря прямой скидке в 300 000 рублей.

GWM Poer Kingkong

Под капотом GWM Poer Kingkong находится проверенный 2-литровый турбомотор, работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Наличие систем ABS, ESC и предотвращения опрокидывания обеспечивает безопасность на дороге. Колёсная база в 3410 мм гарантирует просторный салон и вместительный грузовой отсек, размеры которого составляют внушительные 1760x1520x540 мм.

Интерьер GWM Poer Kingkong

Однако стоит помнить, что цена в 2 900 000 рублей актуальна только для моделей 2023 года выпуска. Автомобили 2024 года обойдутся на 200 000 рублей дороже (3 100 000 рублей), а цена на машины 2025 года выпуска уже достигает 3 300 000 рублей.

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Источник: Haval