Механика, автомат или вариатор – что и кому лучше подойдет

Эксперты рассказали, по какому принципу выбирать МКП, автомат или вариатор

Выбор коробки передач –дело непростое. Хотя технологии довели механику, автомат и вариатор почти до совершенства, многие водители до сих пор теряются: что выбрать, чтобы через год не пожалеть? В тонкостях разбирались вместе со специалистами издания Pravda.Ru.

Механика – для тех, кто рулит сам

Если вам важны контроль, драйв и экономия, механическая коробка станет верным союзником. Полный контроль под руками и ногами, минимум электроники и максимум вовлеченности. При такой коробке расход топлива ниже на 5-10%, автомобиль с ней стоит дешевле и дешевле она обходится ремонте, работает по 300 000 км и дольше, дарит удовольствие от вождения (тут на любителя).

Из минусов: она утомляет в пробках, пугает новичков и требует постоянной концентрации.

Идеальна для трассы, деревенских дорог и тех, кто любит управлять процессом.

Автомат – сел и поехал

АКП ценится за комфорт и простоту: коробка все делает сама, а водитель просто едет.

Плюсы: отлично подходит для города и пробок, дружелюбна к новичкам, обеспечивает плавное и «умное» переключение; минусы: дороже в обслуживании, расходует чуть больше топлива, иногда «задумывается» при разгоне.

Выбор для тех, кто хочет комфорта без лишней суеты.

Вариатор – мягкость и тишина

CVT — это плавность и экономия без классических передач: коробка подбирает идеальное соотношение сама.

Плюсы: ровный и мягкий разгон, экономичность, лёгкость конструкции. Минусы: такая коробка стоит дороже и капризна в ремонте, иногда возникает неприятный звук при ускорении, плохо переносит агрессивную езду и чрезмерную нагрузку. Подходит для ровных дорог, мегаполиса и спокойных водителей. В грязь и бездорожье с ней лучше не соваться.

Так что же выбрать? Если вы ежедневно стоите в пробках, оптимальным решением станет автомат или вариатор. Тем, кто ценит драйв и полный контроль над автомобилем, подойдёт механика. Хотите сэкономить на топливе? Тогда стоит присмотреться к механике или вариатору. Начинающим водителям проще будет освоиться с автоматом. А если бюджет ограничен, механическая коробка окажется самым доступным и простым решением.