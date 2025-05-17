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Романтика на колесах: выяснили, как автомобиль влияет на первое впечатление

Среди привлекательных автомобилей лидируют SUV, особенно у женщин (25 %)

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Для многих автомобиль – не просто средство передвижения, а пространство для общения и первых эмоций. Согласно опросу немецкой сети автозаправок HEM, каждый пятый признался, что искра между ним и партнером проскочила именно в машине, а почти у каждого пятого первый поцелуй случился именно в автомобиле. При этом мужчины предпочитают быть водителями во время свидания (84 %), а женщины чаще выбирают роль пассажира (54 %).

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В вопросе «привлекательных» автомобилей лидируют кроссоверы (22 %), особенно среди женщин (25 %), следом идут универсалы (21 %). Кабриолеты кажутся более привлекательными мужчинам (14 % против 5 % у женщин). Цвет также играет роль: черный по-прежнему считается самым привлекательным (30 %), а вот розовый и фиолетовый – наименее.

Почти половина опрошенных считает спокойную и уверенную манеру вождения наиболее привлекательной, а каждый пятый отдает предпочтение спортивному стилю. Тем, кто планирует романтическую поездку, чаще всего хочется отправиться на природу – на пикник (28 %) или к морю (27 %), либо просто прокатиться без определенной цели под музыку.

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Внешний вид машины играет особую роль в подготовке к свиданию. Для 54% важно, чтобы автомобиль выглядел чисто и опрятно, еще 36% считают, что просто не должно быть заметных внешних недостатков. 9 из 10 человек придают значение состоянию автомобиля при первом свидании.

Перед романтической встречей многие моют кузов, убирают внутри, пылесосят, начищают пластиковые поверхности, заправляют полный бак и даже ставят ароматизаторы – все ради впечатления, которое хотят произвести.

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Источник: Presseportal

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Алексеева Елена
Количество просмотров 12
17.05.2025 
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