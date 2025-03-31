Чаевые на АЗС: хорошая практика или совсем лишнее? Мнение эксперта

Кирилл Сагитов: Обычно сумма чаевых на заправках варьируется от 20 до 50 рублей

Средний чек чаевых в сегменте АЗС сегодня составляет 80 рублей, подсчитали аналитики сервиса для получения безналичных чаевых Плавно.Ру на основе данных 2,3 тыс. компаний из сферы АЗС.

Что касается лидеров по средней сумме чаевых, то тут на первом месте бани – средняя сумма чаевых в этом сегменте в первом квартале 2025 года составила 6300 рублей.

Также высокий показатель у караоке – 1800 рублей. В категории салонов красоты средняя сумма составляет 727 рублей, в кальянных – 477 рублей, в отелях – 471 рубль и в ресторанах – 450 рублей.

Но и в сегменте АЗС онлайн-чаевые набирают популярность – в первом квартале 2024 года число таких переводов выросло в шесть раз.

Сейчас мало кто имеет с собой наличные, расплачиваться по безналичному расчету для многих стало привычнее и быстрее.

«За рулем» решил выяснить, насколько в России сегодня принято оставлять чаевые на заправках, в какой форме и какую сумму не стыдно дать работнику заправочной станции.

Мнение эксперта

Кирилл Сагитов, предприниматель, участник Forbes.com Tech Councils и победитель премии «Молодой предприниматель России 2019»:

– В России оставлять чаевые на заправках – не очень распространенная практика, но она все же существует, особенно в крупных городах. Обычно сумма чаевых варьируется от 20 до 50 рублей в зависимости от уровня сервиса, дружелюбия работников и условий на самой АЗС. Например, если сотрудники помогают вам с заправкой, если обслуживают быстро и качественно, некоторые водители оставляют небольшие суммы.

Что касается способов передачи чаевых, когда наличных с собой нет, многие заправки уже предлагают удобные варианты. Например, можно перевести деньги через приложения для мобильных платежей или по QR-коду, если кассир принимает такие способы. В некоторых случаях можно добавить сумму чаевых к общей сумме через терминал или по карте, что значительно упрощает процесс.