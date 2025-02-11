Водителям объяснили последствия использования нерекомендованного бензина

Эксперт Серебряков рассказал, чем чревато для мотора использование АИ-98

При выборе бензина для автомобиля нужно руководствоваться рекомендациями производителя: если он не рекомендует использовать АИ-98, то заливать его нет смысла. Об этом заявил директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков, передает Pravda.Ru.

Бензин с таким октановым числом не только не увеличит мощность силового агрегата, но и может повредить двигатель из-за неполного сгорания. Лучше придерживаться рекомендаций автопроизводителя, советует Серебряков.

«Указанное октановое число не является универсальным показателем качества бензина. Это всего лишь индекс детонационной стойкости топлива, характеризующий его способность противостоять самовоспламенению под воздействием высокой температуры и давления в камере сгорания. Низкое октановое число само по себе не означает низкого качества бензина. Топливо с меньшим октановым числом может быть вполне качественным, если соответствует требованиям, заявленным производителем автомобиля», – объясняет эксперт.

Серебряков подчеркивает, что октановое число показывает устойчивость топлива к детонации, но не является ключевым показателем его качества. Использование бензина с более высокой детонационной стойкостью не всегда оправдано, если двигатель не рассчитан на такое топливо, предупреждает эксперт.

Использование высокооктанового топлива оправдано только тогда, когда оно указано непосредственно в инструкции по эксплуатации автомобиля. В остальных случаях заливка 98-го вместо 92-го не только не принесет значительных преимуществ, но и может ухудшить работу двигателя, подытожил Серебряков.