От Jaguar до Mustang: ретро-ралли соберёт легенды на одном маршруте

17 мая Архангельское Аутлет снова соберет всех, кто любит красивые и необычные машины. Здесь пройдет уже пятое по счету Ралли ретро-автомобилей - событие, которое давно стало традицией для этого места и настоящим праздником для поклонников автоистории.

Что будет интересного?

На старт выйдут больше сорока экипажей на настоящих раритетах. Среди них - Jaguar SS1 1935 года (тот самый, с которого началась спортивная слава Jaguar), Ford Mustang GT500KR 1968 года (его вы точно видели в фильме «Угнать за 60 секунд»), Chevrolet Corvette 1970 года (герой фильма «Корветт Лето») и Citroën DS 21 1968 года - любимый автомобиль Шарля де Голля и Жана-Люка Годара.

Наш журнал так же примет участие в ралли. Экипаж под руководством редактора «За рулем» Александра Виноградова представит отечественную классику и поедет на легендарном ВАЗ-2103 Жигули 1976 года выпуска.

Регистрация участников начнется в 10 утра, а к полудню машины выстроятся у стартовой арки. После этого экипажи отправятся в небольшое путешествие с заездами на контрольные пункты, выполнят задания и вернутся обратно к 16:00.

Чем заняться гостям?

Посмотреть на редкие автомобили вживую и сделать фото на память в специальных фотозонах.

Поучаствовать в активностях от партнеров мероприятия.

Послушать музыку и попробовать блюда от ресторанов «Сыроварня» и Marani.

Просто хорошо провести время на свежем воздухе в окружении редких машин.

Для удобства гостей будет бесплатный шаттл от метро «Крылатское», парковка и зарядка электромобилей - тоже бесплатные.

Если вы любите красивые машины, хотите интересно провести майский выходной и поддержать экипаж «За рулем» - обязательно приезжайте!