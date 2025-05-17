Названа предположительная цена нового кроссовера от Chery на российском рынке

В «Рольфе» прогнозируют стартовые цены кроссовера Lepas около 2,5 млн рублей

Китайский автогигант Chery готовится к масштабному наступлению на российский рынок, планируя запуск сразу двух новых суббрендов: премиального Lepas и молодежного электромобиля iCar. Появление этих брендов ожидается уже в начале 2026 года, что подтверждает крупнейший российский автодилер «Рольф».

Компания «Рольф» дает предварительные прогнозы цен: Lepas L8, первый кроссовер премиального бренда Lepas, может стартовать с отметки 2,5 миллиона рублей, в то время как электрокроссовер iCar V23 от суббренда iCar – с 3,5 миллионов рублей.

Lepas L8

Название Lepas, образованное от слов «Leap» (прыжок) и «Passion» (страсть), точно отражает позиционирование бренда. Представленный в апреле 2025 года, Lepas ставит на эмоциональность и динамику. Первенец бренда – Lepas L8 – представляет собой среднеразмерный кроссовер, построенный на платформе Chery Tiggo 8 Plus, но обладающий собственным, оригинальным дизайном, в частности, уникальной решеткой радиатора. Габариты L8 (4670х1920х1679 мм, колесная база 2710 мм) сравнимы с размерами Volkswagen Tiguan, что говорит о его серьезных намерениях конкурировать в популярном сегменте.

В отличие от Lepas, iCar сосредоточен на электромобилях для молодой аудитории. На Шанхайском автосалоне 2025 года бренд представил свой первый компактный кроссовер – iCar V23. Эта модель выделяется дерзким дизайном и предлагает варианты с задним или полным приводом, мощностью 136 или 211 л.с., а также запас хода от 301 до 501 км. Габариты V23 (4220 мм в длину, колесная база 2735 мм) показывают, что это автомобиль для городской среды.

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Источник: Газета.Ru