BYD захватывает Европу: продажи стартовали еще в одной стране

К концу 2025 года BYD развернет более 30 автосалонов в крупных городах Румынии

BYD начала продажи в Румынии, открыв первый автосалон в Бухаресте в партнерстве с крупными местными игроками, компаниями Tiriac Auto и DAB Auto.

До конца 2025 года планируется развернуть сеть, включающую более 30 дилерских центров в крупных городах Румынии, таких как Плоешти, Брашов, Яссы, Клуж-Напоку и Тимишоара.

BYD Seal

Ассортимент предлагаемых моделей также тщательно подобран с учетом европейских реалий и налогового законодательства ЕС. На румынском рынке представлены как полностью электрические, так и подключаемые гибридные автомобили. Среди них – стильный кроссовер Sealion 7, элегантный седан Seal, популярный гибридный SUV Seal U DM-i и компактный Atto 2.

Важным фактором, влияющим на стратегию BYD, является налоговое бремя на импорт автомобилей из Китая в ЕС. Пошлина на электромобили составляет 27%, в то время как на гибриды – всего 10%. Это делает подключаемые гибриды особенно привлекательными для китайского производителя, позволяя предлагать конкурентоспособные цены и успешно конкурировать с европейскими брендами.

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Источник: SpeedMe