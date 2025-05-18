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Гидроусилитель и новые сиденья от BMW: уникальная Волга выставлена на аукцион

На аукционе в США выставлена отреставрированная Волга 1978 года за 2 млн рублей

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На автомобильном аукционе в США предлагается к продаже советский седан ГАЗ-24 Волга 1978 года, стоимость которого достигает 25 тысяч долларов, что соответствует более 2 миллионам рублей.

Автомобиль прошёл полную реставрацию и находится в идеальном состоянии, как отмечено в объявлении. Для повышения уровня комфорта «Волга» была оснащена гидроусилителем руля и новыми сиденьями от BMW.

ГАЗ-24 Волга
ГАЗ-24 Волга
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Под капотом установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 95 л.с., работающий в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач, что позволяет автомобилю развивать максимальную скорость до 145 км/ч.

Источник: sovietcars.com

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Лежнин Роман
Фото:https://sovietcars.com/
Количество просмотров 22
18.05.2025 
Фото:https://sovietcars.com/
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