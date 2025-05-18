Гидроусилитель и новые сиденья от BMW: уникальная Волга выставлена на аукцион
На аукционе в США выставлена отреставрированная Волга 1978 года за 2 млн рублей
На автомобильном аукционе в США предлагается к продаже советский седан ГАЗ-24 Волга 1978 года, стоимость которого достигает 25 тысяч долларов, что соответствует более 2 миллионам рублей.
Автомобиль прошёл полную реставрацию и находится в идеальном состоянии, как отмечено в объявлении. Для повышения уровня комфорта «Волга» была оснащена гидроусилителем руля и новыми сиденьями от BMW.
ГАЗ-24 Волга
Под капотом установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 95 л.с., работающий в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач, что позволяет автомобилю развивать максимальную скорость до 145 км/ч.
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Источник: sovietcars.com
Фото:https://sovietcars.com/
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18.05.2025
Фото:https://sovietcars.com/
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