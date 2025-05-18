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В России серьезно подешевели автомобили известной марки

BAIC обновила ценники: кроссоверы подешевели, седан U5 Plus — подорожал

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Компания BAIC, производящая автомобили на заводе «Автотор» в Калининграде, обновила цены на почти весь свой модельный ряд в России. У двух моделей цены значительно снизились, на одну модель в некоторых комплектациях – увеличились, а у другой – изменились разнонаправленно.

Самое заметное снижение касается кроссовера BAIC X75: его базовая комплектация Comfort подешевела на 269 500 рублей, достигнув 2 100 000 рублей. Более продвинутые варианты также стали дешевле – на 362 000 и 333 500 рублей до 2 200 000 и 2 300 000 рублей соответственно. Цена топовой версии Exclusive осталась без изменений – 2 936 000 рублей.

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Рамный внедорожник BAIC BJ40 также подвергся пересмотру цен. Стоимость начальной версии Exclusive упала на 384 000 рублей до 3 025 000 рублей, а два других исполнения стали доступнее на 140 000 и 75 000 рублей, сейчас они стоят 3 225 000 и 3 442 000 рублей.

Седан BAIC U5 Plus, который недавно стал одной из самых доступных иномарок в России, подорожал в некоторых исполнениях 2024 года. Минимальная цена в базовой комплектации Luxury осталась прежней, а вот версии с вариатором и топовая Honor прибавили по 25 500 и 25 000 рублей и стоят теперь 1 730 500 и 1 784 000 рублей соответственно.

Среднеразмерный кроссовер BAIC X55 также изменил цены разнонаправленно. Минимальная комплектация Comfort подорожала на 16 000 рублей до 1 975 000 рублей, тогда как «средняя» Luxury и топовая Elite подешевели на 40 500 и 35 000 рублей до 2 175 000 и 2 275 000 рублей соответственно.

Кроссовер BAIC X7 остался с прежней ценой — 1 940 000 рублей за единственную комплектацию Comfort 2024 года. Напомним, что последний раз BAIC пересматривала цены в апреле, с наибольшими скидками на кроссоверы X55 и X75.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 26
18.05.2025 
Фото:Depositphotos
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