В России появился новый доступный и надежный седан Toyota по очень приятной цене
В России теперь доступен седан Toyota Vios, который завоевал популярность среди таксистов в Азии. Автомобиль белого цвета был привезён из Кургана, а цена на него установлена на уровне Lada Vesta SW Sportline с мощностью 118 л.с. и составляет 2 370 000 рублей.
Продавец утверждает, что Toyota Vios продаётся с готовым электронным ПТС и уплаченным утильсбором.
Хотя точная комплектация не уточняется, судя по фотографиям, в неё входят галогенные фары, руль с частичной мультифункцией, кондиционер, подогрев и электрорегулировка зеркал, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, центральный замок и электростеклоподъемники во всех дверях, а также функция запуска двигателя с кнопки.
Автомобиль оснащен простым 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 109 л.с., который работает в паре с классическим четырёхступенчатым автоматом, и, как и у всех машин этого класса, имеет передний привод.
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Источник: Автоновости дня