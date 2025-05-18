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В России появился новый доступный и надежный седан Toyota по очень приятной цене

Седан Toyota Vios поступил в продажу в России по цене от 2,37 миллиона рублей

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В России теперь доступен седан Toyota Vios, который завоевал популярность среди таксистов в Азии. Автомобиль белого цвета был привезён из Кургана, а цена на него установлена на уровне Lada Vesta SW Sportline с мощностью 118 л.с. и составляет 2 370 000 рублей.

Продавец утверждает, что Toyota Vios продаётся с готовым электронным ПТС и уплаченным утильсбором.

Toyota Vios
Toyota Vios
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Хотя точная комплектация не уточняется, судя по фотографиям, в неё входят галогенные фары, руль с частичной мультифункцией, кондиционер, подогрев и электрорегулировка зеркал, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, центральный замок и электростеклоподъемники во всех дверях, а также функция запуска двигателя с кнопки.

Автомобиль оснащен простым 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 109 л.с., который работает в паре с классическим четырёхступенчатым автоматом, и, как и у всех машин этого класса, имеет передний привод.

Интерьер Toyota Vios
Интерьер Toyota Vios

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 21
18.05.2025 
Фото:Toyota
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