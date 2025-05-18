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Падение спроса на пикапы: что происходит на российском рынке?

«Автостат»: продажи пикапов в России упали на 18% в апреле 2025 года

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В апреле 2025 года продажи пикапов в России значительно сократились, составив 1 843 новых автомобиля – это на 18% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

По информации аналитического агентства «Автостат», китайская марка JAC стала самой успешной в этом сегменте, заняв 24% рынка с продажей 443 машин.

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На второе место вышел Great Wall с 324 реализованными пикапами. К ним присоединяются компании УАЗ, Sollers и Foton. Среди моделей, Great Wall Poer занял первое место по продажам, следом идут JAC T6, УАЗ «Пикап», Sollers ST6 и Foton Tunland.

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Great Wall
Количество просмотров 16
18.05.2025 
Фото:Great Wall
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