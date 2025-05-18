Эти седаны, возможно, будут ездить в такси: известны цены и оснащение

BYD E7 — новинка для такси с электромотором на 136 л.с. и ценой 1,1 млн рублей

Китайская компания BYD начала реализацию своего нового седана E7, предназначенного для эксплуатации в такси. Размеры автомобиля составляют 4780 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1515 мм в высоту, а колесная база составляет 2820 мм.

Модель оснащена электромотором мощностью 136 л.с., что позволяет развивать максимальную скорость до 150 км/ч. Дальность пробега на одном заряде варьируется в зависимости от комплектации и составляет 450 или 520 км.

BYD E7

Седан имеет 16-дюймовые диски, цифровую приборную панель, мультимедийную систему, кондиционер и панорамную крышу. Цена BYD E7 в Китае начинается от 103,8 тыс. юаней, что по текущему курсу составляет около 1,1 млн рублей.

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Источник: CarNewsChina