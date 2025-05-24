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Новая Micra уже на подходе

Новое поколение компактной Niisan Micra будет полностью электрическим

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С выходом первого поколения Leaf компания Nissan стала одним из пионеров на рынке электромобилей. Следом появились Leaf II, кроссовер Ariya и система e-Power (гибридная система Nissan). Вскоре к этому ряду присоединится и новое поколение компактной Micra – теперь в полностью электрическом исполнении. Пока известно только это, без каких-либо подробностей.

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Тем временем по европейским дорогам уже разъезжает конкурент – новый электромобиль Fiat Grande Panda. Однако из-за все еще недостаточно развитой сети зарядных станций итальянское подразделение Stellantis готовит к выпуску 48-вольтовую версию умеренного гибрида этой модели (электромотор выполняет функции генератора и стартера). Фрэнк Вальд уже протестировал новинку в штаб-квартире Fiat в Турине.

После отмены субсидий на электромобили в некоторых европейских странах подключаемые гибриды снова стали набирать популярность.

Источник: Auto-Medienportal

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Алексеева Елена
Фото:Nissan
Количество просмотров 10
24.05.2025 
Фото:Nissan
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