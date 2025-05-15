Падение продаж заставило Nissan уволить 11 000 сотрудников

Nissan объявил о значительных сокращениях расходов, что повлечет за собой сокращение 11 000 рабочих мест и закрытие 7 заводов. Компания столкнулась с резким падением продаж в США и Китае, а также проблемами в переговорах о слиянии с Honda, что стало причиной замены генерального директора.

Новый главарь компании, Иван Эспиноза, поставил цель по экономии затрат в размере около 3,4 миллиарда долларов. Эспиноза отметил, что финансовые результаты компании звучат как тревожный сигнал, указывая на растущие переменные и постоянные издержки, которые превышают текущие доходы.

В рамках данной стратегии Nissan сократит число производственных предприятий с 17 до 10 и уменьшит сложность деталей на 70%, однако конкретные заводы, подлежащие закрытию, не были названы. В результате новых сокращений общая рабочая сила Nissan уменьшится примерно на 20 000 сотрудников.

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Источник: Reuters