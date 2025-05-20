Российский пилот стал быстрейшим на престижной трассе в США

Роберт Шварцман завоевал поул-позицию в легендарной гонке «Инди-500»

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман завоевал поул-позицию к престижнейшей американской гонке Indy 500, то есть «500 миль Индианаполиса» чемпионата IndyCar. Ситуация сенсационная, ведь Роберт ни разу в жизни не выступал на скоростных овальных трассах, которыми славятся американские гонки, а его команда Prema – безусловно, широко известная в гоночном мире – в серии IndyCar является дебютантом!

Тем более что в первых пяти гонках сезона Шварцман занимал 20-е, 22-е, 18-е, 25-е и вновь 18-е места. Да и первую тренировку к «Инди-500» Prema провела хуже всех: Швартцман и его напарник Каллум Айлотт стали предпоследним и последним... Но дальше ситуация начала выправляться, по ходу тренировок ребята нарастили темп, а квалификацию Роберт закончил шестым по скорости!

Экс-участник программы «СМП Рейсинг», вице-чемпион Ф-2 и резервист Ferrari в Ф-1, до 2022 года Роберт Шварцман выступал в гонках с российской лицензией, но затем сменил ее на израильскую, а гонкам на выносливость предпочел IndyCar

Это позволило ему отобраться в Топ-12 пилотов, что уже выглядело огромным успехом. Но дальше – больше: двенадцать быстрейших разыгрывают между собой право участвовать в битве за поул, отсеивая еще шестерых. И тут помогли проблемы у конкурентов из Penske: выбыли сразу три гонщика, что позволило россиянину пробиться в Топ-6.

И даже среди шести самых быстрых гонщиков пелетона Шварцман не потерялся, промчавшись четыре круга «Инди-500» за феноменальные 2:34.6459 и показав среднюю скорость 232,790 миль/ч. Он оказался быстрейшим, и в гонке, которая стартует 25 мая, будет стартовать с первой позиции. Обладателем второго квалификационного результата и второго места на стартовой решетке стал экс-пилот Формулы-1 Такума Сато. Новички (как гонщики, так и команды) не выигрывали квалификацию Indy 500 с начала 1980-х...

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Источник: Championat.com