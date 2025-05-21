Как прошел Drift Expo Track Mode 2025

17 и 18 мая на ADM Raceway прошел дрифт-фестиваль Drift Expo Track Mode 2025

Ваши уши еще не звенят от рева моторов, а одежда не пропиталась ароматом сожженной резины? Если так – значит вы пропустили культовый дрифт-фестиваль, который с размахом прошел 17 и 18 мая на ADM Raceway, аэродроме Мячково. Но не беда – «За рулем» расскажет, как все было, чтобы в следующем году вы точно не пропустили Drift Expo!

Что было?

Три трассы – наконец-то, открыли ту самую третью конфигурацию, где многие мечтали покататься. Drift Expo Cap – культовый Кубок фестиваля проходил именно на ней.

Дрифт-кубок для всех – без лишних «понтов» и закрытых списков. Есть желание – участвуешь, никто не смотрит на лейблы на комбинезоне.

250+ участников – от профи до тех, кто только вчера понял, что «углом» – это не про математику.

Дрифт-такси, аэротакси, радиоуправляемые машинки – другими словами, развлечения на любой вкус и кошелек, объединенные любовью к скорости и экстриму.

Фудкорт, мерч, лаунж – голодным и без сувенира не ушел никто. Украшения для машин, одежда с автомобильной тематикой, постеры, брелки и даже японские номерные знаки – выбор действительно был обширным.

Как атмосфера?

Одним словом – по-семейному. Никто не строил из себя звезду, все общались, смеялись, фотографировались и делились опытом. Кто приехал по одиночке – обзавелись новыми знакомыми. Даже дождь во второй день фестиваля не смог остудить запал толпы. Зрители надели дождевики и продолжили напряженно следить за трассой.

Кто запомнился?

Тут каждый мог стать героем дня – главное, чтобы «угол» был и настрой на победу. Среди множества интересных авто хочется выделить культовую модель ВАЗ-2103, специально кастомизированную для фильма «Жига. На полной скорости». Было неожиданно повстречать ее на настоящем дрифт-фестивале.

Итог

Drift Expo 2025 снова доказал: дрифт – это не только про машины, это про людей, про атмосферу драйва, про преданных единомышленников и искреннюю страсть к своему делу.