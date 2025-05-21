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Представлена фирменная лизинговая программа от АО ВТБ Лизинг и СТТ

АО ВТБ Лизинг и «Современные транспортные технологии» представляют фирменную лизинговую программу на приобретение легких коммерческих автомобилей и среднетоннажных грузовиков.

Клиенты лизинговой компании АО ВТБ Лизинг могут оформить новые коммерческие автомобили с дополнительной скидкой 10% от рекомендованной розничной стоимости. Предложение действует во всех официальных дилерских центрах до 30 июня 2025 года.

В фирменной лизинговой программе представлены популярные модели бортовых грузовиков и фургонов. Среди них — различные конфигурации «Газель Бизнес» и «Соболь Бизнес», «Газель NEXT» и «Газель NN», среднетоннажные грузовики «Газон NEXT», а также спецтехника на их базе.

Фото предоставлено АО ВТБ Лизинг
Фото предоставлено АО ВТБ Лизинг

Фирменную лизинговую программу от АО ВТБ Лизинг в партнерстве с «СТТ» можно комбинировать с программой льготного лизинга Минпромторга России на новый транспорт российского производства. В рамках госпрограммы стандартная льгота составляет 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тысяч рублей на одно транспортное средство. Субсидия покрывает часть авансового платежа, зафиксированного в лизинговом договоре.

Клиенты ВТБ Лизинг и компании «СТТ» могут получить дополнительную выгоду при покупке автомобилей 2024 года выпуска. Для некоторых моделей и модификаций доступно сезонное предложение со скидкой от 200 000 до 500 000 рублей от рекомендованной розничной цены. Размер скидки зависит от выбранной модели и конфигурации транспортного средства.

Оформите заявку на приобретение автомобиля в лизинг и узнайте размер скидки на выбранную модель онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону контакт-центра АО ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.

Реклама|АО ВТБ Лизинг, ИНН 7709378229|erid F7NfYUJCUneRJUQ4wdgF

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21.05.2025 
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