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Зачем платить больше: почему лучше чаще менять масло, а не покупать самое дорогое

IPAA: дорогие автомасла чаще подделывают

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При выборе моторного масла многие автовладельцы ориентируются на известные бренды. Однако, как отмечают эксперты Независимой нефтяной ассоциации (IPAA), бренд – не гарантия лучшей защиты двигателя. Дорогие масла чаще подделывают, а это увеличивает риск приобрести некачественный продукт.

Сертифицированное недорогое масло может быть даже полезнее – при условии частой замены, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

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Современные двигатели чувствительны к качеству смазки, и рекомендованные интервалы в 15–20 тысяч километров нередко завышены. Эксперты советуют менять масло чаще – так даже более простой продукт обеспечит лучшую защиту мотора.

Преимущества частой замены:

  • всегда свежие присадки
  • меньше продуктов износа и абразивов
  • меньше шансов на нагар и отложения
  • продление ресурса двигателя.

Поэтому важнее регулярность, а не цена продукта. Надежность двигателя зависит не от стоимости масла, а от своевременности его замены.

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Алексеева Елена
Фото:freepik / ASphotofamily
Количество просмотров 15
21.05.2025 
Фото:freepik / ASphotofamily
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