IPAA: дорогие автомасла чаще подделывают

При выборе моторного масла многие автовладельцы ориентируются на известные бренды. Однако, как отмечают эксперты Независимой нефтяной ассоциации (IPAA), бренд – не гарантия лучшей защиты двигателя. Дорогие масла чаще подделывают, а это увеличивает риск приобрести некачественный продукт.

Сертифицированное недорогое масло может быть даже полезнее – при условии частой замены, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

Современные двигатели чувствительны к качеству смазки, и рекомендованные интервалы в 15–20 тысяч километров нередко завышены. Эксперты советуют менять масло чаще – так даже более простой продукт обеспечит лучшую защиту мотора.

Преимущества частой замены:

всегда свежие присадки

меньше продуктов износа и абразивов

меньше шансов на нагар и отложения

продление ресурса двигателя.

Поэтому важнее регулярность, а не цена продукта. Надежность двигателя зависит не от стоимости масла, а от своевременности его замены.