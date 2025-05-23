Запчасти Riginal: оригинальное качество по доступной цене

Автокомпонентам известных зарубежных брендов появляется достойная альтернатива. Причем это детали российских производителей.

В рамках выставки МИМС-2025 нижегородская компания «Магистраль-НН» представила линейку расходников и запасных частей Riginal. Они адресованы тем, кто хочет получить детали оригинального качества (OEM), но не желает переплачивать. Компания работает на рынке больше 15 лет и обладает серьезными компетенциями в сфере автокомпонентов.

Сегодня под брендом Riginal выпускается более 5000 позиций для отечественных легковых машин и иномарок, а также LCV и грузовиков. Производство размещено на 150 российских и зарубежных заводах. Все они сертифицированы по международным стандартам, а качество выпускаемой продукции находится под постоянным контролем. У компании «Магистраль-НН» есть и собственное производство ряда позиций из линейки Riginal.

Каждая деталь проходит двойной контроль качества при производстве, а несколько из партии отправляют на более жесткие проверки и даже ресурсные испытания. Это позволяет давать на большинство компонентов гарантию 1 год или 30 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Аналогичные условия есть далеко не у всех конкурентов.

В каталоге представлены запчасти из всех основных групп: двигателя, трансмиссии, подвески, рулевого управления, тормозов, систем охлаждения, питания, выпуска и отопления. Новинки в ассортименте появляются ежемесячно. Сейчас компания уделяет особое внимание расширению ассортимента для отечественных грузовых автомобилей.

Для удешевления обслуживания удобны разнообразные ремонтные комплекты. Они позволяют избежать замены дорогостоящих деталей без потери качества и надежности. Комплекты пользуются спросом на протяжении многих лет.

Бренд не игнорирует резкое увеличение парка китайских автомобилей. Ассортимент запасных частей для них постоянно обновляется и расширяется.

Ольга Еремина, руководитель отдела развития проекта Riginal:

— Меньше двух месяцев назад марка Riginal прошла ребрендинг. Отныне детали выделяются на витринах магазинов новой стильной упаковкой – серо-синей для деталей иномарок, серо-оранжевой для запчастей на отечественные автомобили.

Продукцию Riginal можно найти и на маркетплейсах, и в крупнейших онлайн-магазинах, и на сервисных станциях по всей стране.

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