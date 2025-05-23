Более 250 водителей поборются за звание «Лучший водитель такси Москвы – 2025»

24 мая на территории ВДНХ, в Музее Гаража особого назначения ФСО России (павильоны 53 и 54) состоится ежегодный конкурс «Лучший водитель такси Москвы – 2025».

В этом году за почетный титул и солидный денежный приз в конкурсе «Лучший водитель такси Москвы – 2025» будут соревноваться более 250 столичных водителей, среди которых 38 женщин и 14 опытных слабослышащих участников.

Программа конкурса и призы

Конкурсантам предстоит пройти предрейсовый осмотр, продемонстрировать мастерство скоростного маневрирования на время, а также подтвердить свои знания правил дорожного движения, топографии города и действующего законодательства о такси. В связи с большим количеством участников испытания за рулем будут проходить параллельно на двух площадках.

По итогам состязаний жюри определит трех победителей, которые получат звание «Лучший водитель Москвы – 2025» и денежные призы в размере 80 000, 60 000 и 40 000 рублей за первое, второе и третье места соответственно. Отдельная награда будет вручена лучшей женщине-водителю такси. Все участники конкурса получат памятные брендированные футболки и кепки.

Праздник для всей семьи

Организаторы приглашают семьи водителей, а также всех желающих москвичей поддержать участников и принять участие в праздничной программе. Для гостей будут работать развлекательные зоны, фотозона и игровые площадки. Кроме того, все желающие смогут познакомиться с уникальной экспозицией Музея Гаража особого назначения.

Основная программа мероприятия начнется в 10:00.

Организаторы и значение конкурса

Конкурс проводится Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы совместно с Международным Евразийским форумом «Такси». Для профессионального сообщества это отличная возможность продемонстрировать высокий уровень мастерства, а для зрителей – ближе познакомиться с профессией таксиста и узнать больше о тонкостях работы в этой сфере.

Приглашаем всех поддержать лучших водителей Москвы и стать частью большого городского события!