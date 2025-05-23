Доработанный УАЗ Hunter 6x6 с «сердцем» от Toyota продают дорого, но это, как посмотреть

Уникальный УАЗ Hunter 6x6 выставлен на продажу за 9,9 млн рублей

На одном из онлайн-классифайдов появилось редкое предложение для ценителей экстремального бездорожья – единственный в мире УАЗ Hunter 6x6. За доработанный внедорожник 2017 года с пробегом всего 30 000 км просят 9 999 999 рублей. Автомобиль находится в Москве и продается, чтобы завершить новый проект. Очевидно, что умельцам просто нужны деньги. Машина построена на базе серийного УАЗ Hunter, но модифицирована до формата трехосного вездехода.

Внедорожник оснащён мостами от Volvo C306 Laplander с дисковыми тормозами, пневмоблокировками и индивидуальной подкачкой колёс. Установлены тракторные колеса диаметром 42 дюйма и усиленные диски с двухсторонним бедлоком.

В движение «монстра» приводит легендарный двигатель 2UZ-FE от Toyota Land Cruiser 100 в паре с 5-ступенчатым автоматом A750F и раздаточной коробкой с понижающим редуктором Trail Gear 3.15. Электросистема тоже не подкачала: герметичный генератор VW Touareg на 210А, помпа Davies Craig и четыре компрессора Berkут с ресиверами.

Дополняют картину лебедки Runva, амортизаторы и рулевые элементы от Nissan Patrol, бамперы РИФ, вентиляторы Spal и алюминиевый топливный бак на 90 литров. По утверждению продавца, построить аналог сейчас обойдется минимум вдвое больше, чем заявленная цена.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Avito.Авто