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«Капсула времени» из СССР: Запорожец 1985 года отдают недорого

ЗАЗ-968М в заводском состоянии и с пробегом 8100 км продают за 220 тысяч рублей

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На одной из онлайн-площадок появилось редкое предложение – ЗАЗ 968М Запорожец 1985 года выпуска, практически в заводском состоянии. Владелец из Оренбурга просит за него 220 000 рублей. Достоинства машины – идеальное состояние и небольшой пробег в 8100 км, что делает ее находкой для коллекционеров. Автомобиль оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 40 л.с. и механической коробкой передач. Классическая заднемоторная компоновка, оригинальный белый цвет кузова и полностью заводская комплектация создают ощущение, будто машина только что сошла с конвейера.

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Согласно объявлению, машина не битая, имеет оригинальный ПТС и всего одного владельца за все время. С учетом возраста и состояния, перед нами настоящий ретроэкземпляр, который может стать украшением любой коллекции советского автопрома.

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Источник, фото: Avito.Авто

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Алексеева Елена
Количество просмотров 15
25.05.2025 
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