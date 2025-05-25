«Капсула времени» из СССР: Запорожец 1985 года отдают недорого

ЗАЗ-968М в заводском состоянии и с пробегом 8100 км продают за 220 тысяч рублей

На одной из онлайн-площадок появилось редкое предложение – ЗАЗ 968М Запорожец 1985 года выпуска, практически в заводском состоянии. Владелец из Оренбурга просит за него 220 000 рублей. Достоинства машины – идеальное состояние и небольшой пробег в 8100 км, что делает ее находкой для коллекционеров. Автомобиль оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 40 л.с. и механической коробкой передач. Классическая заднемоторная компоновка, оригинальный белый цвет кузова и полностью заводская комплектация создают ощущение, будто машина только что сошла с конвейера.

Согласно объявлению, машина не битая, имеет оригинальный ПТС и всего одного владельца за все время. С учетом возраста и состояния, перед нами настоящий ретроэкземпляр, который может стать украшением любой коллекции советского автопрома.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник, фото: Avito.Авто