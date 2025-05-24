#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер GAC GS4
24 мая
Новый просторный полноприводный кроссовер готовится к дебюту на российском рынке
Официальные продажи полноприводного кроссовера...
Новый семейный кроссовер Toyota с левым рулем появился на российском рынке: известна цена
24 мая
Новый семейный кроссовер Toyota с левым рулем появился на российском рынке: известна цена
Новые кроссоверы Toyota Harrier продаются в...
Интерьер MG RX5
24 мая
В России сертифицирован новый достойный кроссовер на замену устоявшимся бестселлерам
Официальный представитель MG «Мир-Дистрибьютор»...

В России сертифицирован новый достойный кроссовер на замену устоявшимся бестселлерам

Официальный представитель MG «Мир-Дистрибьютор» получил ОТТС на кроссовер MG RX5

Рекомендуем
7500 км с белорусским кроссовером — оцинкован или нет?

Компания «Мир-Дистрибьютор», официальный представитель британского бренда MG в России, получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кроссовер MG RX5, что открывает двери для его продаж в нашей стране.

MG RX5 представляет собой кроссовер C-класса, и по своим габаритам он вполне сопоставим с Volkswagen Tiguan. Это значит, что он имеет достаточно просторный салон и багажник, что делает его отличным выбором для семейных поездок и активного отдыха.

MG RX5
MG RX5
Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Под капотом MG RX5 установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который развивает мощность в 170 л.с. Этот двигатель работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, известной как «робот». Такой тандем обеспечивает не только динамичный разгон, но и экономичность. Заявленный расход топлива составляет всего 6,8 литра на 100 км, что является весьма конкурентоспособным показателем для кроссоверов данного класса. Максимальная скорость MG RX5 достигает 190 км/ч.

MG RX5
MG RX5

Одной из ключевых особенностей MG RX5 является его современная информационно-развлекательная система. Автомобиль оснащен вертикальным 14,1-дюймовым сенсорным дисплеем, который поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Интерьер MG RX5
Интерьер MG RX5

Кроме того, MG RX5 предлагает широкий спектр систем безопасности и комфорта. В стандартной комплектации предусмотрены 6 подушек безопасности, система кругового обзора, а также такие системы, как ABS, ESP и HDC.

Источник: MG Motor в России | Официальный представитель

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:MG
Количество просмотров 5
24.05.2025 
Фото:MG
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о MG RX5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв