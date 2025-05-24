Машина перестала «ехать»? Двигатель «не тянет»? Вот, что нужно сделать в первую очередь
Многие сталкивались с ситуацией, когда машина внезапно стала дольше набирать скорость, пропала былая «прыть». Такое изменение поведения неслучайно и может говорить о неисправностях разной степени серьезности и сложности. А, соответственно, и разной стоимости нормализации работы автомобиля.
Эксперт Роман Тимашов грамотно классифицировал неисправности и рассказал, что делать для устранения каждой из них.
Комментарий эксперта
Роман Тимашов, Директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:
– Причин, по которым теряется тяга и мощность двигателя автомобиля, огромное количество. Для структурирования предлагаю разделить их на механические и электронные.
Начнем с механических и наиболее явных причин потери мощности и тяги двигателя авто:
- разрушение катализатора или засорение сажевого фильтра, внутренняя неисправность глушителя, т.е. когда выхлопным газам некуда деваться, соответственно, двигатель не развивает полную мощность
- неисправность газораспределительного механизма, сюда отнесем растянутую цепь ГРМ, неисправность фаз ГРМ, зажатые клапана, поломка пружин или рокеров впускных или выпускных клапанов
- неисправность цилиндропоршневой группы: залегание колец, износ стенок блока цилиндра, прогар поршня
- неисправность (механическое повреждение) топливного насоса (бака), сюда можно отнести засорение сетки топливозаборника. Отсюда снижение подачи топлива и уменьшение мощности
- разгерметизация системы впуска. Шланг мог слететь, порваться. Засоренный фильтр двигателя можно отнести в эту группу причин.
Электронные причины потери мощности и тяги двигателя авто наиболее распространенные:
- неисправность датчиков, положения коленвала. Как правило, в этих случаях загорается «чек» на приборной панели и автомобиль может на программном уровне ограничивать мощность ДВС
- неисправность электронного блока управления (блока управления ДВС)
- неисправность топливных форсунок
- неисправность проводки.
Как правило, это сложные случаи. Бывают кейсы, когда электронный блок управления не фиксирует ошибки. Здесь для грамотной диагностики важен опыт диагноста и наблюдения владельца, при каких вводных такая неисправность возникает.
Есть и «простые» причины, по которым падает мощность ДВС. Закончилось топливо в баке или свечи зажигания засорены или имеют предельный износ. Засорение воздушного, топливного фильтров также могут повлиять на мощность ДВС.
Чтобы наслаждаться поездками на автомобиле без проблем, рекомендуется обслуживать его в соответствии с регламентом. Выполнять рекомендации по чистке дроссельного узла, форсунок, заливать топливо, соответствующие параметрам автомобиля, избегать механических повреждений системы впуска и выпуска. В случае появления «чек» на приборной панели необходимо проходить своевременную диагностику.
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