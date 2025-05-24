Машина перестала «ехать»? Двигатель «не тянет»? Вот, что нужно сделать в первую очередь

Эксперт Тимашов дал рекомендации по обслуживанию при потере мощности двигателя

Многие сталкивались с ситуацией, когда машина внезапно стала дольше набирать скорость, пропала былая «прыть». Такое изменение поведения неслучайно и может говорить о неисправностях разной степени серьезности и сложности. А, соответственно, и разной стоимости нормализации работы автомобиля.

Эксперт Роман Тимашов грамотно классифицировал неисправности и рассказал, что делать для устранения каждой из них.

Комментарий эксперта

Роман Тимашов, Директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

– Причин, по которым теряется тяга и мощность двигателя автомобиля, огромное количество. Для структурирования предлагаю разделить их на механические и электронные.

Начнем с механических и наиболее явных причин потери мощности и тяги двигателя авто:

разрушение катализатора или засорение сажевого фильтра, внутренняя неисправность глушителя, т.е. когда выхлопным газам некуда деваться, соответственно, двигатель не развивает полную мощность

неисправность газораспределительного механизма, сюда отнесем растянутую цепь ГРМ, неисправность фаз ГРМ, зажатые клапана, поломка пружин или рокеров впускных или выпускных клапанов

неисправность цилиндропоршневой группы: залегание колец, износ стенок блока цилиндра, прогар поршня

неисправность (механическое повреждение) топливного насоса (бака), сюда можно отнести засорение сетки топливозаборника. Отсюда снижение подачи топлива и уменьшение мощности

разгерметизация системы впуска. Шланг мог слететь, порваться. Засоренный фильтр двигателя можно отнести в эту группу причин.

Электронные причины потери мощности и тяги двигателя авто наиболее распространенные:

неисправность датчиков, положения коленвала. Как правило, в этих случаях загорается «чек» на приборной панели и автомобиль может на программном уровне ограничивать мощность ДВС

неисправность электронного блока управления (блока управления ДВС)

неисправность топливных форсунок

неисправность проводки.

Как правило, это сложные случаи. Бывают кейсы, когда электронный блок управления не фиксирует ошибки. Здесь для грамотной диагностики важен опыт диагноста и наблюдения владельца, при каких вводных такая неисправность возникает.

Есть и «простые» причины, по которым падает мощность ДВС. Закончилось топливо в баке или свечи зажигания засорены или имеют предельный износ. Засорение воздушного, топливного фильтров также могут повлиять на мощность ДВС.

Чтобы наслаждаться поездками на автомобиле без проблем, рекомендуется обслуживать его в соответствии с регламентом. Выполнять рекомендации по чистке дроссельного узла, форсунок, заливать топливо, соответствующие параметрам автомобиля, избегать механических повреждений системы впуска и выпуска. В случае появления «чек» на приборной панели необходимо проходить своевременную диагностику.