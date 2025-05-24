#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые аварийные автомобили на российских дорогах
24 мая
Названы самые аварийные автомобили на российских дорогах
Составлен список из 10 автомобилей, которые...
Домашний кондиционер в машине — почему бы и нет?
24 мая
Домашний кондиционер в машине — почему бы и нет?
В Узбекистане установили домашний кондиционер...
ГАЗ-14 Чайка
24 мая
Редкая ГАЗ-14 Чайка с V8 от Тойоты выставлена на продажу
ГАЗ-14 Чайка 1985 года с двигателем Toyota...

Машина перестала «ехать»? Двигатель «не тянет»? Вот, что нужно сделать в первую очередь

Эксперт Тимашов дал рекомендации по обслуживанию при потере мощности двигателя

Рекомендуем
7500 км с белорусским кроссовером — оцинкован или нет?

Многие сталкивались с ситуацией, когда машина внезапно стала дольше набирать скорость, пропала былая «прыть». Такое изменение поведения неслучайно и может говорить о неисправностях разной степени серьезности и сложности. А, соответственно, и разной стоимости нормализации работы автомобиля.

Эксперт Роман Тимашов грамотно классифицировал неисправности и рассказал, что делать для устранения каждой из них.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Комментарий эксперта

Роман Тимашов, Директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

Причин, по которым теряется тяга и мощность двигателя автомобиля, огромное количество. Для структурирования предлагаю разделить их на механические и электронные.

Начнем с механических и наиболее явных причин потери мощности и тяги двигателя авто:

  • разрушение катализатора или засорение сажевого фильтра, внутренняя неисправность глушителя, т.е. когда выхлопным газам некуда деваться, соответственно, двигатель не развивает полную мощность
  • неисправность газораспределительного механизма, сюда отнесем растянутую цепь ГРМ, неисправность фаз ГРМ, зажатые клапана, поломка пружин или рокеров впускных или выпускных клапанов
  • неисправность цилиндропоршневой группы: залегание колец, износ стенок блока цилиндра, прогар поршня
  • неисправность (механическое повреждение) топливного насоса (бака), сюда можно отнести засорение сетки топливозаборника. Отсюда снижение подачи топлива и уменьшение мощности
  • разгерметизация системы впуска. Шланг мог слететь, порваться. Засоренный фильтр двигателя можно отнести в эту группу причин.

Электронные причины потери мощности и тяги двигателя авто наиболее распространенные:

  • неисправность датчиков, положения коленвала. Как правило, в этих случаях загорается «чек» на приборной панели и автомобиль может на программном уровне ограничивать мощность ДВС
  • неисправность электронного блока управления (блока управления ДВС)
  • неисправность топливных форсунок
  • неисправность проводки.

Как правило, это сложные случаи. Бывают кейсы, когда электронный блок управления не фиксирует ошибки. Здесь для грамотной диагностики важен опыт диагноста и наблюдения владельца, при каких вводных такая неисправность возникает.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Есть и «простые» причины, по которым падает мощность ДВС. Закончилось топливо в баке или свечи зажигания засорены или имеют предельный износ. Засорение воздушного, топливного фильтров также могут повлиять на мощность ДВС.

Чтобы наслаждаться поездками на автомобиле без проблем, рекомендуется обслуживать его в соответствии с регламентом. Выполнять рекомендации по чистке дроссельного узла, форсунок, заливать топливо, соответствующие параметрам автомобиля, избегать механических повреждений системы впуска и выпуска. В случае появления «чек» на приборной панели необходимо проходить своевременную диагностику.

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
24.05.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0