Популярный в России кроссовер получил обновленную версию: что изменилось?
Обновленный кроссовер Voyah Free+ был представлен на выставке в Шанхае месяц назад, однако тогда демонстрировался автомобиль с затонированными стеклами, что не позволило увидеть интерьер. На данный момент в китайской социальной сети Weibo появились как фотографии салона, так и серийного автомобиля с разных ракурсов. По информации китайских медиа, предварительные заказы на новую модель начнут приниматься в июне, что позволяет ожидать дебюта на рынке к середине лета.
Генеральный директор компании Лу Фан акцентировал внимание на том, что новая версия модели претерпела значительные изменения. Среди ключевых новшеств можно выделить комплекс автономного вождения Huawei Qiankun ADS 4.0, термоформованную сталь с прочностью 2000 МПа, пневмоподвеску с пятью режимами и мультимедийную систему Huawei Harmony Space 5, которая предлагает целую экосистему, а не просто дисплей.
Внешний вид кроссовера стал немного больше: длина увеличилась до 4915 мм, ширина до 1960 мм, высота до 1660 мм, но колесная база осталась такой же – 2960 мм. Узнаваемость сохраняют обновленный передний бампер, закрытая панель вместо радиаторной решетки, лидар над лобовым стеклом и светодиодное «табло» между фарами для отображения информации.
Интерьер также претерпел изменения: вместо одной панели с тремя экранами, теперь используются два отдельных дисплея – для приборной панели и мультимедиа. Также предусмотрена проекция информации на лобовое стекло, беспроводная зарядка для смартфонов мощностью 50 Вт и два подстаканника.
Технических нововведений не произошло: гибридная силовая установка базируется на технологии EREV. В моноприводной версии установлен один задний электромотор мощностью 292 л.с. (максимальная скорость — 180 км/ч), а полноприводная версия оснащается двумя электромоторами общей мощностью 476 л.с. и развивает скорость до 200 км/ч. Данные о емкости тяговой батареи и запасе хода пока не предоставлены.
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Источник: Китайские автомобили