Популярный в России кроссовер получил обновленную версию: что изменилось?

Voyah Free+: официальные фото и подробности о технических новшествах

Обновленный кроссовер Voyah Free+ был представлен на выставке в Шанхае месяц назад, однако тогда демонстрировался автомобиль с затонированными стеклами, что не позволило увидеть интерьер. На данный момент в китайской социальной сети Weibo появились как фотографии салона, так и серийного автомобиля с разных ракурсов. По информации китайских медиа, предварительные заказы на новую модель начнут приниматься в июне, что позволяет ожидать дебюта на рынке к середине лета.

Voyah Free+

Генеральный директор компании Лу Фан акцентировал внимание на том, что новая версия модели претерпела значительные изменения. Среди ключевых новшеств можно выделить комплекс автономного вождения Huawei Qiankun ADS 4.0, термоформованную сталь с прочностью 2000 МПа, пневмоподвеску с пятью режимами и мультимедийную систему Huawei Harmony Space 5, которая предлагает целую экосистему, а не просто дисплей.

Внешний вид кроссовера стал немного больше: длина увеличилась до 4915 мм, ширина до 1960 мм, высота до 1660 мм, но колесная база осталась такой же – 2960 мм. Узнаваемость сохраняют обновленный передний бампер, закрытая панель вместо радиаторной решетки, лидар над лобовым стеклом и светодиодное «табло» между фарами для отображения информации.

Интерьер также претерпел изменения: вместо одной панели с тремя экранами, теперь используются два отдельных дисплея – для приборной панели и мультимедиа. Также предусмотрена проекция информации на лобовое стекло, беспроводная зарядка для смартфонов мощностью 50 Вт и два подстаканника.

Интерьер Voyah Free+

Технических нововведений не произошло: гибридная силовая установка базируется на технологии EREV. В моноприводной версии установлен один задний электромотор мощностью 292 л.с. (максимальная скорость — 180 км/ч), а полноприводная версия оснащается двумя электромоторами общей мощностью 476 л.с. и развивает скорость до 200 км/ч. Данные о емкости тяговой батареи и запасе хода пока не предоставлены.

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Источник: Китайские автомобили