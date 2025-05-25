#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые бесполезные и редко используемые опции в машине
25 мая
Названы самые бесполезные и редко используемые опции в машине
Алексей Балашов перечислил четыре самые...
Названы основные причины плохой работы кондиционера в машине
25 мая
Названы основные причины плохой работы кондиционера в машине
Эксперт Стрельбицкий перечислил 5 причин плохой...
Это настоящий белорусский спорткар — новые фото!
25 мая
Это настоящий белорусский спорткар — новые фото!
На выставке Milex-2025 представили прототип...

Популярные автомобили Европы: лидеры апреля 2025 года

Renault Clio стал самым продаваемым автомобилем в Европе в апреле 2025 года

Рекомендуем
7500 км с белорусским кроссовером — оцинкован или нет?

В апреле 2025 года хэтчбек Renault Clio занял первое место среди самых продаваемых автомобилей в Европе, с показателем продаж в 18 997 единиц, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, согласно информации исследовательской компании JATO Dynamics.

На втором месте оказался хэтчбек Dacia Sandero с 18 590 проданными экземплярами, что означает снижение продаж на 28% по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров замыкает Peugeot 208, чьи продажи составили 16 529 автомобилей, отметив сокращение на 6%.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Кроссовер Volkswagen Tiguan занял четвертое место с 16 277 проданных единиц, демонстрируя при этом рост продаж на 32%. В пятерке самых популярных также оказался хэтчбек Citroen C3, который показал 16 113 продаж (+7%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей также вошли кроссовер Toyota Yaris Cross (15 989 ед.; +14%), Dacia Duster (15 900 ед.; +17%), хэтчбек Volkswagen Golf (15 575 ед.; -29%), Volkswagen T-Roc (15 365 ед.; -21%) и хэтчбек Toyota Yaris (15 277 ед.; -11%).

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 7
25.05.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Clio

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв