Популярные автомобили Европы: лидеры апреля 2025 года

Renault Clio стал самым продаваемым автомобилем в Европе в апреле 2025 года

В апреле 2025 года хэтчбек Renault Clio занял первое место среди самых продаваемых автомобилей в Европе, с показателем продаж в 18 997 единиц, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, согласно информации исследовательской компании JATO Dynamics.

На втором месте оказался хэтчбек Dacia Sandero с 18 590 проданными экземплярами, что означает снижение продаж на 28% по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров замыкает Peugeot 208, чьи продажи составили 16 529 автомобилей, отметив сокращение на 6%.

Кроссовер Volkswagen Tiguan занял четвертое место с 16 277 проданных единиц, демонстрируя при этом рост продаж на 32%. В пятерке самых популярных также оказался хэтчбек Citroen C3, который показал 16 113 продаж (+7%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей также вошли кроссовер Toyota Yaris Cross (15 989 ед.; +14%), Dacia Duster (15 900 ед.; +17%), хэтчбек Volkswagen Golf (15 575 ед.; -29%), Volkswagen T-Roc (15 365 ед.; -21%) и хэтчбек Toyota Yaris (15 277 ед.; -11%).

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Источник: Автостат