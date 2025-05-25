Названы самые бесполезные и редко используемые опции в машине

Алексей Балашов перечислил четыре самые бесполезные опции в автомобиле

Современные автомобили часто оснащаются лишними опциями, которые водители не используют в течение всего срока эксплуатации. Об этом рассказал Алексей Балашов, директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz». По его словам, среди таких функций находятся массаж и вентиляция сидений, индикатор чистоты стеклоомывателей и интеграция смартфона через приложения.

Несмотря на то, что массаж может показаться привлекательным во время поездки, по факту такие системы не обеспечивают полноценного расслабления, а скорее ощущаются как легкая вибрация, что не оправдывает дополнительных затрат. Индикатор чистоты стеклоомывателей также редко оказывается востребованным, так как водители могут сами оценить, когда жидкости недостаточно.

Что касается системы вентиляции сидений, она предназначена для охлаждения поверхности сидений в жару, однако многим автомобилистам удобнее использовать кондиционер, что делает эту функцию избыточной.

Кроме того, возможность управления функциями автомобиля через смартфон часто оказывается неудобной, так как требует постоянного подключения телефона и сложна в использовании, уступая по комфортности традиционным кнопкам.

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Источник: Газета.Ru