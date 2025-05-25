Названы самые бесполезные и редко используемые опции в машине

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Современные автомобили часто оснащаются лишними опциями, которые водители не используют в течение всего срока эксплуатации. Об этом рассказал Алексей Балашов, директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz». По его словам, среди таких функций находятся массаж и вентиляция сидений, индикатор чистоты стеклоомывателей и интеграция смартфона через приложения.

Несмотря на то, что массаж может показаться привлекательным во время поездки, по факту такие системы не обеспечивают полноценного расслабления, а скорее ощущаются как легкая вибрация, что не оправдывает дополнительных затрат. Индикатор чистоты стеклоомывателей также редко оказывается востребованным, так как водители могут сами оценить, когда жидкости недостаточно.

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Что касается системы вентиляции сидений, она предназначена для охлаждения поверхности сидений в жару, однако многим автомобилистам удобнее использовать кондиционер, что делает эту функцию избыточной.

Кроме того, возможность управления функциями автомобиля через смартфон часто оказывается неудобной, так как требует постоянного подключения телефона и сложна в использовании, уступая по комфортности традиционным кнопкам.

Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
25.05.2025 
Фото:Unsplash
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