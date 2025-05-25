В России начали продавать надежный семиместный кроссовер Toyota по очень приятной цене

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С падением курса доллара к рублю сокращаются цены на импортные автомобили. Например, семиместный кроссовер Toyota Rush, который поставляется в Россию по альтернативным схемам, доступен по цене от 2 690 000 рублей.

В отличие от этого, множество трехрядных кроссоверов китайских брендов стоят значительно дороже. Так, Chery Tiggo 8 Pro Max продается от 3 370 000 рублей, Geely Okavango – от 3 692 990 рублей, а Jetour X90 Plus стартует с 3 969 900 рублей.

Toyota Rush
Toyota Rush

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За цену от 2 690 000 рублей новый Toyota Rush предлагает мультибрендовый автосалон в Москве, который уже подготовил все необходимые документы для регистрации автомобиля. В комплект входят действующий ЭПТС, уплаченный утильсбор и таможенный приходный ордер.

На фотографиях представленного автомобиля видны тканевые сиденья и черный интерьер с светло-бежевыми вставками и частично кожаной отделкой. Из доступных опций: мультимедийная система с сенсорным экраном, климат-контроль, бесключевой доступ и подогрев передних сидений. К машине также прилагаются оригинальные коврики для салона.

Интерьер Toyota Rush
Интерьер Toyota Rush

Другой Toyota Rush за 3 850 000 рублей выставлен на продажу в Магнитогорске. По информации продавца, данный экземпляр был привезен из ОАЭ и отличается отсутствием подогрева сидений.

Технические характеристики обоих кроссоверов идентичны: они оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем 2NR-VЕ мощностью 105 л. с., работающим с четырехступенчатым автоматом и задним приводом. Расход топлива составляет 5,5-6 литров на 100 км.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 7
25.05.2025 
Фото:Toyota
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