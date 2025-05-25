Названы распространенные привычки водителей, «убивающие» автомобиль

Эксперт Серебряков перечислил привычки водителей, которые вредят автомобилю

На состояние автомобиля могут влиять не только его пробег и характер эксплуатации, но и привычки его владельца. Бывает так, что из двух машин с одинаковым пробегом одна уже «посыпалась», а вторая как новая.

Эксперт Игорь Серебряков перечислил распространенные привычки водителей, которые существенно сокращают ресурс автомобиля и приближают поломки узлов и агрегатов.

Комментарий эксперта

Игорь Серебряков, Директор департамента послепродажного обслуживания ГК АвтоСпецЦентр:

– Есть такие водительские привычки, которые на первый взгляд кажутся безобидными, но на деле могут привести к поломке автомобиля. Например, если постоянно давить педаль газа в пол, особенно на непрогретом моторе, можно повредить двигатель и коробку передач.

Резкое торможение, особенно в городе, может вызвать быстрый износ тормозных колодок, дисков и шин.

Те, кто водит автомобиль с механической коробкой передач, зачастую любят держать ногу на педали сцепления. Эта привычка приводит к ускоренной поломке выжимного подшипника и сцепления.

Также некоторые автовладельцы часто ездят с минимальным количеством бензина в баке. Мало кто знает, что топливный насос охлаждается за счет бензина, и, если его уровень постоянно низкий, насос перегревается и может выйти из строя раньше времени.

Другая типичная ошибка – проезд лежачих полицейских или ям «на скорости». Не следует парковаться с колесами, поставленными под углом. Нагрузка на рулевой механизм остается даже в режиме паркинга, из-за чего быстрее изнашиваются рулевые тяги и насос ГУР.

Одна из самых вредных привычек – игнорирование прогрева мотора зимой. Если начинать движение на автомобиле не дав набрать рабочую температуру, это может привести к поломке двигателя.