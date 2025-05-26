Ремень не втягивается? Есть простое решение, о котором мало кто знает

Эксперты рассказали, как вернуть эластичность ремню за 15 минут и без лишних затрат

Провисший и тугой ремень безопасности – типичная проблема старых машин. Он мешается, попадает в дверь и часто не втягивается обратно. Причина почти всегда одна – он просто грязный. И решить это можно за 15 минут, без сервиса и затрат, напоминают специалисты издания Правда.ру. Мы чистим коврики, пластик и стекла и напрочь забываем про то, с чем контактируем каждый день, – про ремни.

Со временем ткань накапливает грязь, жир, пыль и пот, становится жесткой и перестает скользить в механизме. Ремень будто застревает. Чтобы вернуть ему подвижность, вытяните ремень до упора и зафиксируйте (прищепкой, веревкой и т. д.), обработайте раствором воды и средства для посуды, потрите щёткой, смойте пену и пройдитесь паром. Парогенератор «отпаривает» остатки загрязнений, глубоко проникших в ткань.

В итоге ремень станет чистым, мягким и снова будет втягиваться, как новый. Таким образом вы сэкономите на ремонте и получите результат, который ощущается каждый раз при посадке в машину.