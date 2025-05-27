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Где летом отдыхают москвичи: назвали самые популярные направления

55% москвичей считают пляжный отдых наилучшим вариантом проведения отпуска

Как столичные жители предпочитают проводить летний отпуск, выясняли аналитики сервисов hh.ru и «Островок» в ходе совместного исследования.

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55% москвичей считают пляжный отдых наилучшим вариантом проведения отпуска. Почти половина опрошенных (48%) отдают предпочтение активному досугу – велопоходам и трекингу. Экскурсионные поездки интересуют 31% респондентов, еще 29% выбирают расслабление в спа-отелях и санаториях. При этом 28% опрошенных планируют провести лето дома или на даче.

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По расходам на отпуск москвичи существенно различаются. Более трети (32%) готовы потратить свыше 100 тысяч рублей. Примерно каждый шестой (17%) пока не определился с бюджетом. Из тех, кто уже распланировал траты: по 12% рассчитывают уложиться в 40-60 или 80-100 тысяч рублей, 11% планируют отпуск в пределах 20-40 тысяч, и 10% – 60-80 тысяч. Около 6% планируют ограничиться суммой до 20 тысяч рублей.

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Внутри России наибольшим спросом у столичных туристов пользуются Краснодарский и Алтайский края, а также Санкт-Петербург. За границей самыми популярными направлениями стали Турция, Италия и Таиланд. В топ также вошли Белоруссия, Абхазия, Китай и Вьетнам. Чаще всего москвичи выбирают для отпуска август (54%), июль (50%) и сентябрь (36%). Май и июнь замыкают пятерку, а январь оказался наименее востребованным – его указали только 5% участников опроса.

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Источник: Москва 24

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 18
27.05.2025 
Фото:Unsplash
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