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Пена или вода — с чего начать на самомойке?

Названа главная ошибка, снижающая эффективность мойки автомобиля почти вдвое

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Мойки самообслуживания давно стали чем-то привычным – их любят за быстроту и дешевизну при вполне приемлемом качестве, которого можно добиться своими собственными руками. Но правильно ли вы моете свою «ласточку»? Например, с чего начинаете – с пены или с воды? «За рулем» совместно со специалистами издания Pravda.Ru выяснил, что интуитивное желание изначально смыть грязь водой не всегда верное, и вот почему.

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Во многих случаях следует поступить ровно наоборот – сначала нанести на кузов пену. Так результат будет наилучшим, ведь пена уже содержит воду, и поэтому действует гораздо эффективнее, попадая на сухую поверхность. В этом случае ей легче проникнуть в загрязнения – эффект больше, а расход вашего драгоценного времени, напротив, меньше.

Еще один небольшой лайфхак, о котором неопытные «мойщики» не знают: пену следует наносить снизу вверх, от колес и порогов к крыше. Это помогает равномерно покрыть кузов пеной и лучше очистить те участки, где грязи скопилось больше всего.

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А что будет, если пену все же нанести на уже ополоснутый водой металл? В этом случае на кузове создастся водяная пленка, которая помешает пене контактировать с грязью! Пена просто стечет по пленке, не успев выполнить свою функцию...

Правда, есть и исключения. Во-первых, кузов следует изначально ополаскивать водой, если он изрядно загрязнен – например, после длительной поездки в межсезонье. Во-вторых, вода в начале мойки полезна, если кузов перегрет на солнце – пена на нем может попросту высохнуть слишком быстро. Но в большинстве случаев советуем держаться главного правила: сначала пена, потом – вода!

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Фото:Unsplash
Количество просмотров 9
27.05.2025 
Фото:Unsplash
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