Крутой дизайн, колеса 20", разгон за 4,6 с — новый седан в РФ

Продажи гибридного седана Exlantix ES в России начнутся летом 2025 года

Российское представительство китайской марки Exeed анонсировало старт продаж в РФ модели Exlantix ES. Седан – или, как его называют в компании, четырехдверное купе – имеет длину кузова 4945 мм, ширину 1978 мм и высоту 1485 мм при колесной базе ровно в 3 метра. У полноприводной версии будет два электромотора суммарной мощностью 469 л.с. с пиковым крутящим моментом 634 Нм, что обеспечивает разгон с 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды.

Хотя у ES есть и чисто электрические версии, модель, как и стартовавший в России чуть ранее кроссовер Exlantix ET, позиционируется как гибридная. Гибрид тут последовательный, REEV: ДВС вырабатывает электричество, запасает его в батарею, которая отдает заряд на электромоторы. По стандартам WLTC полноприводная модель расходует всего 20,5 кВт.ч на 100 км, отмечают в компании. Запас хода исключительно на электротяге достигает 185 км.

В драйверском арсенале у ES – комбинация интеллектуальной пневматической подвески IAS и системы адаптивных амортизаторов CDC, а также передние полностью алюминиевые 6-поршневые передние суппорты, которые на 20-30% легче аналогичных чугунных суппортов. В плане имиджа – отмеченный несколькими наградами дизайн кузова со сверхнизким сопротивлением (0,21), скрытые дверные ручки, элегантные колеса 20"... В РФ эти машины будут конкурировать с моделями Zeekr, Seres и Avatr. Как вам кажется, достойная получится конкуренция?