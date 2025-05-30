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Названы оптимальные автомобили для путешествий по стране

Сбер: Lada Largus Cross и Renault Duster – удобные модели для путешествий

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Для комфортных и безопасных поездок по России нужно, чтобы автомобиль соответствовал нескольким важным критериям. Он должен быть адаптирован к разнообразным дорожным условиям, надежен в эксплуатации и обеспечивать баланс между экономичностью и уровнем комфорта. Такие машины позволяют уверенно чувствовать себя как на трассе, так и за пределами асфальтированных дорог.

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Эксперты экосистемы Сбера на основе своей статистики выделили наиболее подходящие модели с пробегом для путешествий. Среди них – доступный и неприхотливый Lada Largus Cross (медианный чек 760 тыс. руб.), универсальный внедорожник Renault Duster (970 тыс. руб.) и надежный Toyota RAV4 (1,7 млн руб.).

Любителям простора и комфорта подойдут минивэны Volkswagen Multivan (1,45 млн руб.) и Mercedes-Benz V-Class (8,4 млн руб.), а также полноразмерный внедорожник Toyota Sequoia (3,2 млн руб.) и технологичный гибрид LiXiang L9 (5,9 млн руб.).

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Путешествия с помощью аренды автомобиля также набирают популярность. Согласно данным сервиса Ситидрайв, 22% пользователей выбирают для дальних поездок кроссоверы. Особенно востребованы модели Chery Tiggo 4, Changan UNI-V, Geely Emgrand 7 и GAC GS3 – они обладают вместительными багажниками и подходят для проселочных дорог. Это делает их практичным выбором для выездов за город или в регионы.

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 17
30.05.2025 
Фото:freepik / freepik
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