Сократится ли поток китайских автомобилей в Россию в 2025 году? Прогнозы экспертов

РИА Новости: автодилеры не ожидают изменения доли китайских авто на рынке РФ

Российский автомобильный рынок переживает период значительных перемен. После ухода западных брендов китайские производители заняли лидирующие позиции. Однако вопрос о том, насколько устойчива эта тенденция и какой будет доля китайских автомобилей в 2025 году, остается открытым. Мнения экспертов из ведущих дилерских компаний разделились.

Опрошенные представители крупнейших автодилеров предлагают достаточно противоречивые прогнозы. Значительная часть экспертов ожидает сохранения высокой доли китайских автомобилей на рынке.

Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф», прогнозирует, что доля китайских брендов в 2025 году составит 60-65%. Он связывает возможные изменения в 2026 году с принятием новых законов о локализации автомобилей для такси, которые могут снизить привлекательность китайских машин.

Более оптимистичный прогноз озвучил Ренат Тюктеев, замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон». Он считает, что основной рост доли китайских марок уже произошел в предыдущие два года, и в 2025 году ожидается лишь незначительная коррекция. Более того, Тюктеев допускает, что доля китайских автомобилей может достичь рекордных 70% к концу года. Он также подчеркивает растущую роль автомобилей, производство которых локализовано в России с участием китайских инвесторов, что свидетельствует о долгосрочной стратегии китайских производителей на российском рынке.

Однако не все эксперты разделяют столь позитивный взгляд на перспективы китайского автопрома в России. Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом», предполагает, что доля китайских автомобилей, наоборот, начнет сокращаться в 2025 году. Он объясняет это ростом доли автомобилей, собираемых в России.

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Источник: РИА Новости