Уникальный классический «американец» как у Элвиса Пресли ищет нового хозяина в России

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В России выставлен на продажу Ford Ranchero 1976 года за 5,5 млн рублей

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В Брянской области появилось поистине уникальное предложение – Ford Ranchero 1976 года выпуска. Этот редчайший экземпляр, сохранившийся в состоянии, близком к музейному, выставлен на продажу за внушительную сумму в 5,5 миллионов рублей.

Ford Ranchero – это автомобиль, который стоит особняком в истории автопрома. Он представляет собой один из первых и наиболее удачных примеров гибрида легкового автомобиля и пикапа. Созданный на базе легкового Ford, Ranchero сочетает в себе комфорт и управляемость купе с практичностью грузового отсека. Этот симбиоз, впервые реализованный в 1957 году, и закончившийся производством в 1979, сделал Ranchero культовым автомобилем, любимым многими поколениями.

Ford Ranchero
Ford Ranchero
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Выставленный на продажу экземпляр – это яркий представитель версии 70-х годов. Он отличается более агрессивным, чем у предшественников, дизайном и увеличенным кузовом с высокими бортами, что добавляет ему брутальности и внушительности. Под капотом скрывается мощный 5,8-литровый двигатель V8, работающий в паре с классической автоматической коробкой передач.

Ford Ranchero
Ford Ranchero

Но что делает этот Ranchero по-настоящему уникальным, так это его редкость на российском рынке. Подобных автомобилей в России насчитывается не более пяти экземпляров.

Ford Ranchero
Ford Ranchero

Король рок-н-ролла, Элвис Пресли, был известным поклонником этой модели и владел несколькими Ford Ranchero. Некоторые из его автомобилей хранятся сегодня в музеях, украшенные его личными монограммами, подтверждая культовый статус модели и её связь с эпохой.

Источник: Авито

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Лежнин Роман
Фото:Авито
Количество просмотров 7
31.05.2025 
Фото:Авито
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