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Представлен новый мощный и крутой кроссовер на базе обычного Renault

A390 от Alpine: разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды, старт продаж в 2025 году

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В день своего 70-летия французская марка Alpine представила электрический кроссовер A390, который обозначили как «спортивный фастбек».

Дизайн нового автомобиля схож с ранее представленным концептом A390_β, однако для серийного производства он претерпел некоторые упрощения. Интерьер автомобиля выполнен в стиле Renault и оснащен центральной конструкцией OpenR, которая объединяет цифровую приборную панель и мультимедийный дисплей.

Alpine A390
Alpine A390

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A390 создан на базе платформы AmpR Medium, используемой также для моделей Renault Megane, Scenic и Nissan Ariya. Габариты кроссовера составляют 4615 мм в длину, 1885 мм в ширину и 1532 мм в высоту, а колёсная база – 2708 мм, что делает его более компактным, чем Tesla Model Y и Porsche Macan.

Новый кроссовер будет предлагаться в двух вариантах: GT с мощностью в 401 л.с. и крутящим моментом 650 Н·м, и GTS с мощностью 469 л.с. и 808 Н·м. Разгон до 100 км/ч составляет 4,8 секунды для GT и 3,9 секунды для GTS.

Интерьер Alpine A390
Интерьер Alpine A390

Емкость батареи достигает 89 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 555 км. Ожидается, что продажи Alpine A390 в Европе и Великобритании начнутся в конце 2025 года с предполагаемым ценником около 70 000 евро.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Alpine
Количество просмотров 799
01.06.2025 
Фото:Alpine
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