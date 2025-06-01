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Электрификация провалилась? GM инвестирует почти миллиард в новое поколение V8

В 2027 году GM начнёт выпуск нового поколения V8 с улучшенными характеристиками

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Американская компания General Motors объявила о планах инвестировать 888 миллионов долларов в модернизацию своего завода Tonawanda Propulsion, расположенного в штате Нью-Йорк.

Эти средства будут использованы для подготовки к производству шестого поколения двигателей V8, которые станут ключевыми для полноразмерных пикапов и внедорожников бренда. Ожидаемый запуск производства намечен на 2027 год, что подчеркивает стремление компании сохранить свои позиции в сегменте мощных автомобилей на фоне глобальной тенденции к переходу на электрические транспортные средства.

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По информации GM, новые двигатели превзойдут своих предшественников по мощности, экономичности и экологичности. Инженеры реализуют технологии, направленные на улучшение процесса сгорания и управление теплом, что позволит сократить расход топлива и повысить динамические характеристики.

Для сравнения, текущий 5,3-литровый V8 развивает 355 л.с. и 519 Нм крутящего момента, тогда как 6,2-литровый отмечается показателями 420 л.с. и 623 Нм. Ожидается, что следующее поколение двигателей будет гораздо эффективнее.

Новые V8 планируется устанавливать на такие модели, как Chevrolet Silverado, Tahoe, Suburban, а также GMC Sierra, Yukon и Yukon XL. Использование этих двигателей в Cadillac Escalade остается под сомнением, так как бренд активно движется в сторону электрификации, недавно представив электрическую версию под названием Escalade IQ.

Также стоит отметить, что на автосалоне в Шанхае китайская компания Great Wall Motor представила свой первый бензиновый двигатель V8 с рабочим объемом 4,0 литра, мощность которого составит около 500 л.с. Он будет сочетаться с девятиступенчатым автоматом. Mercedes-Benz, в свою очередь, также продолжает разработку V8-двигателей, несмотря на нарастающую тенденцию электрификации.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 479
01.06.2025 
Фото:Chevrolet
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