#
Где сэкономить?Дороги ПамятиКитайские автоПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Розыгрыш призов 02.06.25 от «За рулем» — публикуем имена победителей
4 июня
Розыгрыш призов 02.06.25 от «За рулем» — публикуем имена победителей
Подведены итоги очередного ежемесячного...
Автосервисы в РФ впервые получат доступ к документации по ремонту китайских машин
4 июня
Автосервисы в РФ впервые получат доступ к документации по ремонту китайских машин
В России СТО получат доступ к технической...
На эти компании приходится большая часть авторынка России
4 июня
На эти компании приходится большая часть авторынка России
«Автостат»: более 80% автомобильного рынка РФ...

Новый Defender понравится консервативным автомобилистам и вот почему

Land Rover представил обновлённый Defender: полный список изменений

Рекомендуем
10 поводов не открывать окна в машине в жару

Компания Land Rover представила обновлённый внедорожник Defender, который сохранил свой знаменитый стиль, но получил множество технологических усовершенствований.

Основное внимание уделено улучшению медиасистемы, внедрению новых электронных помощников и косметическим изменениям внешнего вида. В интерьере по-прежнему присутствует много физических кнопок и ручек для настройки громкости и температуры, что порадует поклонников традиционного управления.

Land Rover Defender
Land Rover Defender

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ — 13 и 14 июня 2025 г Дрэг-рейсинг, дрифт-такси, выставки, музыка – семейный праздник, который объединяет тысячи любителей скорости, автомобильной культуры и ярких впечатлений.
БИЛЕТЫ НА ЗР ФЕСТ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Фары получили обновлённую центральную секцию, а задние фонари – тонировку и более гармоничную интеграцию в кузов. В базовой комплектации внедорожника теперь устанавливается чёрная радиаторная решётка, а декоративные элементы на капоте и дверях обзавелись новой текстурой.

Для тех, кто хочет выделиться, доступны 22-дюймовые колеса с уникальным дизайном. Внутри центральный экран мультимедиа увеличился до 13,1 дюйма с прежних 11,4, а новая камера, следящая за вниманием водителя, может быть отключена.

Land Rover Defender
Land Rover Defender

Покупателям предложат бензиновые и дизельные двигатели объёмом 3,0 литра, а также 5,0-литровый V8 мощностью от 246 до 635 л.с. Топовая модификация Defender Octa с 4,4-литровым V8 готовится к участию в ралли «Дакар» в 2026 году.

Интерьер Land Rover Defender
Интерьер Land Rover Defender

Впервые для модели Defender стала доступна функция адаптивного круиз-контроля, которая работает и в сложных условиях бездорожья. Цены на обновлённый Defender в Великобритании начинаются с 57 135 фунтов (приблизительно 6 млн рублей), и заказы уже открыты.

Источник: Тарантас Ньюс

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Land Rover
Количество просмотров 981
01.06.2025 
Фото:Land Rover
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
нет
Недостатки:
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Комментарий:
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.
+3