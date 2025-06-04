Новый Defender понравится консервативным автомобилистам и вот почему

Land Rover представил обновлённый Defender: полный список изменений

Компания Land Rover представила обновлённый внедорожник Defender, который сохранил свой знаменитый стиль, но получил множество технологических усовершенствований.

Основное внимание уделено улучшению медиасистемы, внедрению новых электронных помощников и косметическим изменениям внешнего вида. В интерьере по-прежнему присутствует много физических кнопок и ручек для настройки громкости и температуры, что порадует поклонников традиционного управления.

Land Rover Defender

Фары получили обновлённую центральную секцию, а задние фонари – тонировку и более гармоничную интеграцию в кузов. В базовой комплектации внедорожника теперь устанавливается чёрная радиаторная решётка, а декоративные элементы на капоте и дверях обзавелись новой текстурой.

Для тех, кто хочет выделиться, доступны 22-дюймовые колеса с уникальным дизайном. Внутри центральный экран мультимедиа увеличился до 13,1 дюйма с прежних 11,4, а новая камера, следящая за вниманием водителя, может быть отключена.

Land Rover Defender

Покупателям предложат бензиновые и дизельные двигатели объёмом 3,0 литра, а также 5,0-литровый V8 мощностью от 246 до 635 л.с. Топовая модификация Defender Octa с 4,4-литровым V8 готовится к участию в ралли «Дакар» в 2026 году.

Интерьер Land Rover Defender

Впервые для модели Defender стала доступна функция адаптивного круиз-контроля, которая работает и в сложных условиях бездорожья. Цены на обновлённый Defender в Великобритании начинаются с 57 135 фунтов (приблизительно 6 млн рублей), и заказы уже открыты.

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Источник: Тарантас Ньюс