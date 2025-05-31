Новый Toyota RAV4 превратится в Suzuki: подробности о новом полноприводном кроссовере

Новое поколение Suzuki Across будет построено на базе Toyota RAV4 6 поколения

В начале 2026 года нас ждет премьера нового поколения Suzuki Across, которое, по сути, станет перелицованной версией шестого поколения Toyota RAV4.

В отличие от предыдущего поколения, новый Suzuki Across не будет предлагать широкий выбор комплектаций. Toyota, заботясь о своей рыночной доле и избегая прямого внутрибрендового конфликта, ограничит Suzuki предложением только одной версии – мощного полноприводного подключаемого гибрида с отдачей около 300 л.с. По всей видимости, это будет аналог Toyota RAV4 GR Sport 2026, известный своей спортивной динамикой и передовыми технологиями.

Suzuki Across 2026

Suzuki Across 2026 предложит высокую производительность и экономичный расход топлива, характерный для гибридных систем Toyota. Однако клиентам, желающим приобрести более доступные переднеприводные версии или варианты с менее мощными двигателями, придется обратиться к оригинальному Toyota RAV4.

Минимальные отличия между Across и RAV4 – это осознанный стратегический шаг. Изменения коснутся, главным образом, логотипов, незначительной корректировки дизайна экстерьера и интерьера.

Для Suzuki подобное сотрудничество – это выигрышная стратегия. Получение доступа к передовым гибридным технологиям Toyota без необходимости огромных инвестиций в разработку позволит бренду существенно усилить свои позиции на ключевых рынках. В частности, в Великобритании и странах Азии, где спрос на гибридные автомобили неуклонно растет, Suzuki Across сможет занять конкурентную нишу.

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Источник: SpeedMe